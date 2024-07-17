Ece Seçkin'den itiraf... 'Babam hâlâ tepki gösteriyor'
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Fizy'de yayımlanan Kaan Ölker’in programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Adeyyo," "Dibine Dibine," "Sayın Seyirciler," ve "Aman Aman" gibi hit şarkılarıyla tanınan Seçkin, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları hakkında babasının tepkilerini dile getirdi.
Genç yaşta şöhretle tanışan Seçkin, ailesinin kendisini korumak için her zaman çaba gösterdiğini belirterek, "Babam, sosyal medya hesabımda paylaştığım dekolteli bir fotoğrafıma hâlâ tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin' diyor" ifadelerini kullandı.
Çağrı Terlemez ile Eylül 2021'de evlenen Ece Seçkin, "Evlilik star ışığını öldürüyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Aksine, evlendikten sonra daha da parlamaya başladım, bu durum bana çok iyi geldi."
Seçkin, evlilik hakkında düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
"Evlilik kurumuna olan saygım bana çok daha büyük bir bağlılık kazandırdı. Çağrı, hayattaki en büyük şansım oldu. Beni hiçbir şekilde engellemedi, sabote etmedi ve her zaman arkamda durdu."
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