Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Survivor'da

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonuna katılacak yeni ismi açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı eski futbolcu Mert Nobre’nin kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Ilıcalı, "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

DÖRDÜNCÜ İSİM OLDU

Survivor 2026 kadrosunda daha önce Bayhan, Dilan Çıtak Tatlıses ve Keremcem gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Yeni sezonun güçlü isimlerle dolu bir rekabete sahne olması bekleniyor.

FUTBOL KARİYERİ

Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 9 Ekim 1999'da 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıktı.

2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye kiralandı. Nobre, Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon kiralandı. 13 Ocak 2004'te Vitesse ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Fenerbahçe forması giydi. 18 Ocak 2004'te ise Çaykur Rizespor karşısında ilk kez resmî bir maçta forma giydi.

Nobre, 2006-07 sezonunda kiralanmadı. Nobre 18 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'un bir diğer büyük takımı Beşiktaş'a transfer oldu.

Nobre Türkiye'de Mersin İdmanyurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formaları da giydi.

Nobre ayrıca 2006 yılından beri Türk vatandaşı.