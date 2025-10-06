Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Survivor'ın başvuruları devam ediyor.

Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor ile ilgili ilk haberi Acun Ilıcalı duyurdu.

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.

POPSTAR YARIŞMASIYLA ÜNLENDİ

"Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıları özgün yorumuyla seslendiren Bayhan, 1980 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, daha sonra çeşitli sahnelerin dışında dizilere konuk oldu ve televizyon programlarında boy gösterdi.

2021 yılında ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayınlayan Bayhan, 2024'te Grup Tual'in Tiryakinim şarkısını seslendirdi.

Büyük bir başarı yakalayan ünlü isim, 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.

SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI OLDU

Öte yandan büyük çekişmelere sahne olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı finale kalmıştı. Canlı yayındaki final mücadelesini Adem Kılıççı kazandı.