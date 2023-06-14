Acun Ilıcalı 'Hodri meydan' diyerek Survivor 2024'le ilgili yeni konsepti açıkladı: 'Halk oylaması olmayacak...'

Ocak ayında başlayan Survivor 2023, önceki akşam final yaptı. Yeni sezonla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, değişiklikler yaptıklarını söyleyerek "Seneye seyirci oylaması olmayacak. Hodri meydan, iki takım da All Star olacak. Aday konseyinde ismi çıkan yarışmacılar düelloya çıkacak ve kaybeden elenecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:46
Acun Ilıcalı 'Hodri meydan' diyerek Survivor 2024'le ilgili yeni konsepti açıkladı: 'Halk oylaması olmayacak...'
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TV8'de 15 Ocak'tan bu yana izleyicilerle buluşan Survivor 2023 Ünlüler Gönüllüler, 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay oldu. 

Gecenin sonunda Survivor 2024'le ilgili konuşan Acun Ilıcalı, yeni konsept hakkında da ilk kez konuştu.

"ALL STAR YAPACAĞIZ, SMS OLMAYACAK"

Survivor 2024'te All Star yapacaklarının müjdesini veren Acun Ilıcalı, yeniliklerle ilgili "Yeni konseptle geliyoruz. Yeni sezonda yarışmacıları daha erken açıklayarak hazırlanmaları için zaman vereceğiz" dedi.

Ilıcalı, "Yarışmacıların bazıları performansta hak ettik ama oylamada elenmekten yakınıyordu. Seneye SMS'siz Survivor ile geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak ve iki takım da All Star olacak. Şimdi hodri meydan. Bakalım kim iyiymiş. Aday konseyinde ismi çıkan yarışmacılar düelloya çıkacak ve kaybeden elenecek" dedi.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2024 konsepti eski yarışmacılar tarafından alkışlarla karşılandı.



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