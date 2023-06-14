Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:18

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:18

Survivor 2023'te aylar süren maratonda rakiplerini bir bir eleyerek finale kadar kalmaya hak kazanan Özgür ve Nefise arasındaki şampiyonluk yarışı dün akşam yapılan SMS oylaması sonucunda son boldu. Survivor 2023 izleyenler ise Survivor kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediyor. Kuruçeşme Açıkhava'da final heyecanı canlı yayında yaşanırken Acun Ilıcalı şampiyonun kim olduğunu açıkladı. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? Survivor 2023 kim kazandı? Survivor 2023 Özgür mü, Nefise mi kazandı? İşte, Survivor 2023 şampiyonu...

SURVİVOR 2023 KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasının bu sezonki şampiyonu 13 Haziran akşamı Kuruçeşme'den yapılan canlı yayın ile açıklandı. Eski Survivor yarışmacıları ve ailelerinin katıldığı final organizasyonunda Survivor 2023 şampiyonunu Acun Ilıcalı açıkladı.

Nefeslerin kesildiği o anlarda Acun Ilıcalı, aylar süren Survivor 2023 yarışmasının kazananının SMS oylaması sonucunda Nefise olduğunu açıkladı.

Survivor 2023 şampiyonu Nefise oldu. Survivor 2023 yarışmasında ikinci Özgür olurken, üçüncü Yusuf Yıldız oldu.

SURVİVOR 2023 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise, kupa aldıktan sonra mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi.

"Harika duygular içerisindeyim. Herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aileme çok teşekkür ederim, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ellerinize sağlık."

Survivor 2023 yarışmasının ikincisi olan Özgür'ün açıklamaları ise şu şekildeydi;

"Yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Yani yaşım 49 deyip herhangi bir şeyin bahanesinde bulunmadım. Her gün nasıl emek vermem gerekiyorsa o şekilde emek verdim. Kendimde benim yaşadığım Survivor doğru bir mücadele vermeye çalıştım, kimseyi üzmeden. Kendi Survivor'ıma çok inandığım için burada oturmayı kendime hak görüyorum."

ACUN ILICALI SURVİVOR 2024 KONSEPTİNİ AÇIKLADI

Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı. Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.

SURVİVOR 2024 ALL STAR'IN İLK YARIŞMACISI BELLİ OLDU!

Acun Ilıcalı'nın sorması üzerine Survivor tarihinin en iddialı kadın yarışmacılarından olan Nagihan ilk yarışmacı olacağını söyledi.