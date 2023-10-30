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Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı! Dudak uçuklattı

Tv8 ve Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:40
Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı! Dudak uçuklattı
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Medya patronu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Namlı’nın "Kaç arabanız, motosikletiniz var?" sorusunu yanıtlayan Acun, şöyle konuştu:

“Çok arabam yok, 3-4 tane. Motosikletim 12 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.”


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