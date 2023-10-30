Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı! Dudak uçuklattı
Tv8 ve Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı.
Medya patronu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu.
Namlı’nın "Kaç arabanız, motosikletiniz var?" sorusunu yanıtlayan Acun, şöyle konuştu:
“Çok arabam yok, 3-4 tane. Motosikletim 12 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.”
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