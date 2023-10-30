Acun Ilıcalı kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı! Dudak uçuklattı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:40

Medya patronu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Namlı’nın "Kaç arabanız, motosikletiniz var?" sorusunu yanıtlayan Acun, şöyle konuştu:

“Çok arabam yok, 3-4 tane. Motosikletim 12 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.”