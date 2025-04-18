Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: İki yarışmacıya sürgün cezası

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:19

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:19

Survivor 2025'te geçtiğimiz günlerde gerçekleşen birleşme partisi sonrası yaşanan bir kural ihlali, yarışmaya damga vurdu. 17 Nisan 2025 gecesi gerçekleşen konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yarışma kurallarını ihlal eden isimleri takım arkadaşlarının önünde açıkladı.

KAMPTAN ÇIKIP GİDEN İKİ İSİM VAR

Acun Ilıcalı, mavi takımdan Almeda ve Pınar’ın, birleşme partisinin ertesi günü kampı terk ederek bir ev partisine katıldıklarını açıkladı.

Ilıcalı, “Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde ağırladık. Ancak bu rahatlığı suistimal eden iki yarışmacımız var. Kamptan çıkıp giden isimler Almeda ve Pınar. Paskalya günü bir ev partisinin içine girdiler. Eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda düştü” dedi.

AKSİYON ARADIK GALİBA

Kural ihlalini kabul eden Almeda ise yaptığı açıklamada, “Dün Pınar’la birlikteydik Acun Bey. Biraz sıkılmıştık, Türkiye’ye gideceğim, ailemi özledim derken üzerimde bir stres vardı. Yürüyüş yapalım dedik, çıktık dışarı. Derken bir partiye rastladık, müzik sesi ilgimizi çekti. İçeri girdik, biraz oturduk, bir şeyler içtik. Tahminen yarım saat kadar kaldık ve sonra erkenden geri döndük. Galiba biraz aksiyon aradık, saçmalamış olabiliriz” ifadelerini kullandı.

CEZALARI BELLİ OLDU: SÜRGÜN ADASI

Yaşanan kural ihlali sonrası Acun Ilıcalı, Almeda ve Pınar’a 2 gün sürgün adasında kalma cezası verdiklerini duyurdu. Ilıcalı, “Arkadaşlar, ikiniz 2 gün boyunca sürgün adasında kalacaksınız. Türkiye ödülünüz var, o yüzden dönüşte bu cezayı çekeceksiniz” dedi.