Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz'un suçu ne?
Survivor All Star 2025’te mücadele eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz'un suçu ne?
Survivor 2025 All Star'da mücadele eden Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz günlerde oynanan ödül oyunundaki hareketleriyle dikkat çekti. Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Hikmet Tuğsuz'un suçu ne?
SURVİVOR HİKMET TUTUKLANACAK MI?
Survivor'ın başarılı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz’un geçmişte yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası alan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışı yasağının kalkmasının ardından Survivor’a katılmıştı.
Ancak yarışma devam ederken yeni suçlamalar gündeme geldi ve mahkeme tarafından hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığı konuşulmaya başlandı.
45 MİLYON TL'LİK VURGUN VE SİLAHLA YARALAMA SUÇLAMASI
İddialara göre Hikmet Tuğsuz’un ismi iki farklı suçlamayla anılıyor. İlk iddia, 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı. İkinci suçlama ise silahla kasten yaralama.
Yarışmacının Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği öne sürülüyor.
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