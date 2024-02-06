Acun Ilıcalı programı terk etti... Ilıcalı'dan takım arkadaşını iten yarışmacıya sitem: 'Ne istiyorsunuz siz?'

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım konseyde gergin anlar yaşadı. Acun Ilıcalı konseyde yarışmacıları sert bir şekilde uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:45
Acun Ilıcalı programı terk etti... Ilıcalı'dan takım arkadaşını iten yarışmacıya sitem: 'Ne istiyorsunuz siz?'
Abone Ol google-news

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Dün yayımlanan bölümde eleme adayı olarak seçilen Mustafa Kemal ve Nagihan ile Nefise'nin dokunulmazlık oyununda yer almak istememesi sinirlerin gerilmesine neden oldu. Özellikle Aleyna ve Nefise arasındaki kavga konseyde konuşulan ana konu oldu. 

Nefise'nin Aleyna hakkında sert konuşmaları Acun Ilıcalı'nın sinirlenmesine yol açtı. Acun Ilıcalı yarışmacılara bu olayları sakin bir şekilde çözebileceklerini söyledi. Ardından yarışmacılar oylamaya geçti.

NAGİHAN'DAN BEKLENMEYEN HAREKET

Oylama esnasında Nagihan takım arkadaşı Aleyna'nın üstüne yürüdü ve ardından onu itti.


Survivor 2024 All Star haberleri eleme konseyi haberleri acun ılıcalı haberleri

İlgili Haberler

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: ‘Siz ne istiyorsunuz?’

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: ‘Siz ne istiyorsunuz?’
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon