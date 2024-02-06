Acun Ilıcalı programı terk etti... Ilıcalı'dan takım arkadaşını iten yarışmacıya sitem: 'Ne istiyorsunuz siz?'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:45

Güncelleme: 07.02.2024 - 00:06

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Dün yayımlanan bölümde eleme adayı olarak seçilen Mustafa Kemal ve Nagihan ile Nefise'nin dokunulmazlık oyununda yer almak istememesi sinirlerin gerilmesine neden oldu. Özellikle Aleyna ve Nefise arasındaki kavga konseyde konuşulan ana konu oldu.

Nefise'nin Aleyna hakkında sert konuşmaları Acun Ilıcalı'nın sinirlenmesine yol açtı. Acun Ilıcalı yarışmacılara bu olayları sakin bir şekilde çözebileceklerini söyledi. Ardından yarışmacılar oylamaya geçti.

NAGİHAN'DAN BEKLENMEYEN HAREKET

Oylama esnasında Nagihan takım arkadaşı Aleyna'nın üstüne yürüdü ve ardından onu itti.