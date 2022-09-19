Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:53

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, motorsiklet kazası geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ifade edildi.