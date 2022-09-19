Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:53
Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
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TV8'in patronu Acun Ilıcalı, motorsiklet kazası geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ifade edildi.


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