Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, motorsiklet kazası geçirdi.
Hürriyet'in haberine göre, hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ifade edildi.
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