Adana'da erkenci buğday hasadı başladı: 700 bin ton rekolte bekleniyor

Birçok ürünün ham maddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday hasadı için biçerdöverler Çukurova'daki tarlalarda çalışmaya başladı. Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da turfanda ilk buğdayın hasadı Yüreğir ilçesinde gerçekleştirildi. Ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da bu sene yaklaşık 1 milyon dönüm buğday ekildi.

YAĞMURLAR REKOLTEYİ ARTTIRDI

Bu sezon yoğun yağışlar nedeniyle buğday rekoltesi de arttı. Kıraç bölgelerde dönüme ortalama 400-450 kilogram verim alınırken ovada ise ortalama 500-700 kilogram arasında verim alınıyor. Geçtiğimiz sene 330 bin tona yakın rekolte alınan buğdaydan bu sene 600-700 bin ton rekolte bekleniyor.

ÇİFTÇİ, DAHA YÜKSEK FİYAT BEKLİYORDU

Öte yandan Çukurova çiftçisi de buğday için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatının biraz üzerinde fiyat beklediğini ifade etti. TMO tarafından buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira olarak belirlenirken çiftçiler ise en az ton başına 18-20 bin lira fiyat beklediklerini söyledi.