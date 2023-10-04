Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:03

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümünde 7’incisi yapılacak olan Uluslararası Lezzet Festivali’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman? 2023 Adana Lezzet Festivali ne zaman yapılacak? Adana Lezzet Festivali nerede yapılacak?

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 6 Ekim'de başlayacak festivalde ???????"Davetler ve yeme içme kültürü", "Cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği", "Türk mutfağının bugünkü imajı", "Yerli ve yerinde üretim", "Yakın çevreden mevsiminde tedarik", "Atıksız mutfak", "Karbon ayak izi" ve "Kaynakların doğru kullanılması" gibi konular ele alınacak.

Festival, 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK?

Çeşitli yarışmaların yanı sıra yemek yapımına yönelik atölye çalışmalarının ve sunumların yapılacağı festival kapsamında, ziyaretçiler Merkez Park'ta kentin lezzetlerini de tatma şansı yakalayacak.