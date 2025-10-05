9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde, kentin yöresel lezzetleri sergilenecek. Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen festival, gastronomi, sanat, kültür, mekan ve tarım ekseninde geçmişten bugüne aktarılan zenginliği gözler önüne serecek. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali nerede?

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Adana Seyhan’daki Merkez Park’ta gerçekleştirilecek. Festival programı kapsamında ünlü şeflerin canlı gösterileri, lezzet stantları, söyleşiler, atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikte "yerinde üretim, yerinde tüketim" anlayışı benimsenerek, ürünlerin en fazla 50 kilometrelik çevreden temin edilmesiyle karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.