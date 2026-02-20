Adana’nın en küçük şampiyonu… 7 yaşındaki Yasmin Çetin birincilik kupasını kaldırdı

Parkura çıktığında yaşını geride bırakan bir kararlılık ile ilerleyen 7 yaşındaki Yasmin, PL2–PL3 kategorisi 40 cm parkurunda atıyla adeta tek yürek oldu. Yasmin; soğukkanlılığı, disiplini ve odağıyla rakiplerini geride bırakırken yalnızca bir kupaya değil, hayallerine de uzandı.

Yasmin’in binicilik yolculuğu 5,5 yaşında antrenörü Sefa Keskin ile başladı. Yaklaşık 1,5 yıl süren düzenli ve yoğun antrenman süreci, disiplinli çalışma ve istikrarlı gelişimle taçlandı. Henüz ilkokul 1. sınıf öğrencisi olan Yasmin’in bu başarısı, ailesi ve okul yönetimi tarafından büyük gururla karşılandı.

İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, birinciliği yalnızca sportif bir başarı olarak değil, "karakter gelişiminin güçlü bir göstergesi" olarak değerlendirdi. Kepme, şunları söyledi:

“Yasmin’in 5,5 yaşından bu yana gösterdiği kararlılık, disiplin ve sorumluluk duygusu, ‘Her çocuk bir liderdir’ vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Binicilik; cesaret, denge, odaklanma ve anlık karar alma gerektiren özel bir branş. 7 yaşında bu seviyede bir parkurda kürsüye çıkmak, yalnızca yetenek değil; güçlü bir karakter inşasının göstergesidir"