Adana yetiştirildi: Daha erken hasat ediliyor, lif kalitesin yüksek

Ayçiçeğinden buğdaya, soyadan bezelyeye ve mısıra kadar çok sayıda bitkiyle ilgili çeşit geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü enstitüde, son olarak pamuk üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Özel sektör işbirliğindeki çalışma kapsamında geliştirilen yeni pamuk çeşidi "Galaxy 351", Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunuldu.

Adaptasyon kabiliyeti ve tekstil sektörünün önem verdiği çırçır randımanı, iplik olabilirlik indeksi, renk, parlaklık, lif uzunluğu, inceliği ve kopma dayanımı gibi kaliteyi belirleyen değerleri emsallerine göre yüksek olan "Galaxy 351", daha erken hasat edilebiliyor.

Erken sonbahar yağışlarından önce hasat edilebiliyor

Ziraat mühendisi Hacer Kaya Kocatürk de geliştirdiği Galaxy 351 ile patent sahibi olduğu çeşit sayısının 3'e yükseldiğini, ayrıca 36 çeşitte de katkısının bulunduğunu dile getirdi.

Yeni çeşidin yüksek adaptasyonun yanı sıra orta-erkenci olmasının hasat sırasında avantaj sağladığını belirten Kocatürk, şunları kaydetti:

"Pamuğunuzu emsallerine göre daha erken hasat etme imkanı buluyorsunuz. Bu, oldukça önemli bir özellik. Çünkü erken sonbahar yağışlarından önce pamuğu hasat ediyorsunuz. Böylece renk değişimleri, pamuğun kirlenmesi gibi kaliteyi etkileyen unsurları, yağışla bozulmadan önce koruyarak hasat oluyor. O yüzden orta-erkenci olması çeşidimiz için bir avantajdır."