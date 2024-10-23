Adana'da zirveye kar yağdı, hasat öne çekildi!
Adana'nın Feke ilçesinde hava birden soğuyup yüksek kesimlere de kar yağınca köylü elma hasadını erkene çekti.
Feke'de Bakır Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. İlçede havaların soğuması ile birlikte elma hasadı bu yıl erken gerçekleşti. Bölgede üretici olan İbrahim Gün, "Bu yıl kış ve soğuk hava ilçemize erken geldi. Mevsimin değişmesi ile birlikte ilçede kışa dayanıklı bölgede yetişen elma hasadını bu yıl erken yaptık. 1 ay sonra hasat bekleniyordu havaların erken soğuması ile birlikte kış elması dediğimiz soğuya dayanıklı olan iri, ekşili olarak tabir ettiğimiz ve tadı aroması ile ilgi gören elmalarımızı kasaladık. Tüm çiftçilerimize bereketli olsun" dedi.
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