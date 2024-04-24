Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:58

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:58

Thomas Addison'un 1855'te tanımladığı Addison hastalığı, böbrek üstü bezlerinin kabuk (korteks) bölümünün, otoimmün, verem ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle zarar görmesine bağlıdır. Peki, Addison hastalığı nedir? Addison hastalığı belirtileri nelerdir?

ADDİSON HASTALIĞI NEDİR?

Addison hastalığı, adrenal bezlerin yetersiz çalışması sonucunda ortaya çıkan nadir bir hormonal bozukluktur. Adrenal bezler, vücudun stresle başa çıkmasına yardımcı olan kortizol ve aldosteron gibi hormonları üretir. Addison hastalığında, adrenal bezlerin kortizol ve bazen aldosteron üretimi azalır veya durur.

ADDİSON HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yorgunluk ve Zayıflık: Addison hastalığının en yaygın belirtileri arasında sürekli yorgunluk hissi ve kas zayıflığı bulunur.

Cilt Değişiklikleri: Cilt renginde koyulaşma (bronze ten), çillerin artması, deride kuruluk ve yara iyileşme sürecinde yavaşlama gibi belirtiler görülebilir.

Kilo Kaybı ve İştahsızlık: İştah kaybı, kilo kaybı ve bulantı gibi sindirim sorunları da yaygın belirtiler arasındadır.

Tansiyon Düşüklüğü: Kan basıncında düşüş (hipotansiyon) ve baş dönmesi sıkça görülen belirtilerdir.

Aşırı Susama ve İdrara Çıkma: Azalan aldosteron seviyeleri nedeniyle sık idrara çıkma ve aşırı susama görülebilir.

Kan Şekerinde Düşüklük: Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) veya insülin direnci gibi metabolik sorunlar da olabilir.

Stres Toleransında Azalma: Stresle başa çıkma yeteneğinde azalma, hastalığın belirgin bir işareti olabilir.

Mide Bulantısı ve Karın Ağrısı: Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi sindirim sorunları da sıkça görülür.