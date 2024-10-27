Adele, nadir bir bakteri sebebiyle kısmen duyma yetisini kaybetti!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:45

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:45

36 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, tedavi edilmesi zor olan nadir bir su bakterisiyle temas etmesinin ardından "kısmen işitme engelli" kaldı. Ağustos ayında Münih'teki konser serisi sırasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Adele, hissettiği ağrıyı "doğumdan daha kötü" olarak nitelendirdi.

Tek çocuk annesi sanatçı, Las Vegas'taki Caesars Palace'ta gerçekleştirdiği sahne performansı sırasında yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle anlattı:

"Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu, şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi, doğumdan bile daha kötüydü."

Adele, bu rahatsızlığın nadir bir su bakterisinden kaynaklandığını ve tedavisinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

"Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar" dedi. Şarkıcı, "Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı" şeklinde konuştu.

‘Weekends With Adele’ adlı turnesi kapsamında Las Vegas'ta sahne almaya devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini duyurdu. Daha önce de açıklama yapan 16 Grammy ödüllü sanatçı, turneyi sonbaharda tamamladıktan sonra dinlenmek istediğini belirterek, “Son yedi yılımı kendime yeni bir hayat inşa ederek geçirdim ve şimdi onu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.