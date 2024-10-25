Eylemde kalp krizi geçirmişti: Komiser Mehmet Esat Kayacan yaşam mücadelesini kaybetti
Sultangazi’de Cebeci köyü sakinlerinin taşocakları ve toz bulutlarına yönelik eylem yaptığı sırada kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan, hastanede süren 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Sultangazi’de 25 Ağustos’ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda toplanarak taşocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp basın açıklaması yapmıştı.
Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi’nde yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı.
Eylemde 5 kişi gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Komiser Kayacan’ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Sultangazi #komiser #polis
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması