Adilcevaz’da fasulye ekimine başlandı: 90 günün sonunda hasat edilecek
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı.
Verimli topraklarıyla tarımda önemli bir yer tutan Adilcevaz ilçesinde çiftçilerin ekimi devam ediyor. Türkiye’de yapılan üretimde 3'üncü sırada olan Bitlis'te yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı. Tarlalarda tohum ekimine başlayan çiftçiler, bereketli ve verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.
Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan İrfan Turgut, yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, “Ekime başladık. Hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. 90 günlük sürenin sonunda yapılacak hasatta dönümde yaklaşık 400-450 kilo fasulye elde etmeyi bekliyoruz” dedi.
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