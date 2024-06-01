Buharkent'te sabahın ilk ışıkları ile hasat başladı

Aydın’ın verimli topraklarına sahip Buharkent ilçesinde buğday hasadı başlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli hasat başlangıcında dane kaybı kontrolleri gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 19:22
Buharkent'te sabahın ilk ışıkları ile hasat başladı
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Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da buğday hasadı hareketliliği başladı. Buharkent ilçesinde de sabahın ilk saatleri ile itibaren buğday tarlalarına gelen üreticiler, ürünlerini biçmeye başladı.

Bu çerçevede ürünlerin hastalık ve zararlılara karşı korunması hedefiyle çalışmalarına devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yapmaya devam ediyor. Hububat ekili arazilerde dane kaybının yaşanmaması için kontrollerini sürdüren ekipler, buğday hasadı öncesinde de arazilere gelerek Buharkent'te buğday hasadında dane kaybının olmaması için teknik kontrol gerçekleştirdi. Kontrollere katılan Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli de kontrollerin yanı sıra hem çiftçileri bilgilendirdi hem de biçerdöver belgelerini kontrol etti. Ayrıca buğdayda süne emgi analizi için numune alımı yapıldı.


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