Çağan Irmak'ın yönetmenliğini, Nermin Yıldırım'ın senaristliğini üstlendiği ve usta oyuncu Adile Naşit’in hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan "Adile" filminin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Adile filmi ne zaman vizyona girecek? Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak?
ADİLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Çağan Irmak’ın yönettiği ve Meltem Kaptan’ın başrolünde olduğu Adile Naşit filmi, 5 Aralık 2025’te sinemalarda gösterime girecek.
ADİLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Meltem Kaptan - Adile Naşit
Seda Bakan - Müjde Ar
Elif Nur Kerkük - Ayşen Gruda
Tarık Ündüz - Gazanfer Özcan
Serhat Tutumluer - Ziya Keskiner
Özgürcan Çevik - Cemal İnce
Berke Karabıyık - Ahmet Keskiner