Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan korkutan haber: Yoğun bakımda!

Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. Hastanede yoğun bakımda olan Özcan’ın bilincinin yerinde olduğu, ancak sürecin uzun sürebileceği açıklandı.

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan korkutan haber: Yoğun bakımda!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:41

68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdi. Özcan’ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili dostlar, Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi. Şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde… Maalesef ziyaret yok…” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Naşit’in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor. O iyi olsun da, önemli olan bu. Her açıdan çok iyi bakılıyor" denildi.

Adile Naşit’in kardeşi Selim Naşit Özcan’ın oğlu olan Naşit Özcan, Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

Özcan, kısa bir süre önce sosyal medya hesabında “İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini.” notuyla bir paylaşım yapmıştı.


Etiketler: #Adile Naşit #Naşit Özcan

İlgili Haberler

Sözde 'hoca'dan Kemal Sunal ve Adile Naşit’e çirkin ithamlar! Aileleri hukuki süreç başlatıyor

Sözde 'hoca'dan Kemal Sunal ve Adile Naşit’e çirkin ithamlar! Aileleri hukuki süreç başlatıyor
Yeşilçam'ın neşeli yüzü Adile Naşit

Yeşilçam'ın neşeli yüzü Adile Naşit
Avcılar'daki Adile Naşit heykelinin zili çalındı!

Avcılar'daki Adile Naşit heykelinin zili çalındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler