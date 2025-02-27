Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan korkutan haber: Yoğun bakımda!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:41

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:44

68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdi. Özcan’ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili dostlar, Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi. Şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde… Maalesef ziyaret yok…” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Naşit’in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor. O iyi olsun da, önemli olan bu. Her açıdan çok iyi bakılıyor" denildi.

Adile Naşit’in kardeşi Selim Naşit Özcan’ın oğlu olan Naşit Özcan, Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

Özcan, kısa bir süre önce sosyal medya hesabında “İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini.” notuyla bir paylaşım yapmıştı.