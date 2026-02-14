Adını Feriha Koydum dizisinin 'telif' davası 14 yıl sonra sonuçlandı

Türk televizyonlarında en çok izlenen dizilerinden Adını Feriha Koydum ile yazar Gülten Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz eseri arasındaki mahkemeye taşınan benzerlik mahkemede tespit edildi.

Davanın sonuca bağlanmasının ardından ise taraflar görüştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre mahkeme, döneminin en çok izlenen dizilerinden Adını Feriha Koydum ile yazar Gülten Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz ismindeki eseri arasında benzerliğin bulunduğuna karar verdi.

MED YAPIM, DAYIOĞLU'NUN VAKFINA 10 YIL BOYUNCA SPONSOR OLACAK

Davada çıkan kararın ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek’in, Dayıoğlu’nu ziyaret ettiği aktarıldı.

Med Yapım’ın, Dayıoğlu tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’na 10 yıl boyunca sponsor olacağı duyuruldu.

Ayrıca Dayıoğlu’nun eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için film ve dizi projeleri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Böylece Dayıoğlu'nun eserlerinin ekran uyarlamalarının gelmesi bekleniyor.