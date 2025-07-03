Adının hakkını veren mahalle: Her mevsim üretim var! Türkiye'nin 20 iline gönderiliyor...

Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi, bölge tarımında seracılığın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaya başladı. Mahallenin temel geçim kaynağını oluşturan örtü altı üretim dört mevsim yapılıyor. Özellikle yerli tohumdan üretilen domatesler, uzun raf ömürleri ve lezzeti iel dikkat çekiyor. Her ay düzenli olarak hasat edilen ürünler Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illere de gönderiliyor. Mahallede yoğun olarak domates yetiştirilirken, dönem dönem salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünlerin de ekimi yapılıyor. Yerli üretim sayesinde hem verimin hem de kalitenin arttığını belirten üreticiler, seracılığın mahalledeki istihdama da katkı sağladığını ifade ettiler.

10 yıldır seracılıkla uğraşan üreticilerden İbrahim Tatlı, domates yetiştiriciliği yaptığını, zaman zaman da ikinci ürün olarak salatalık ektiğini söyledi. Son yıllarda üretimin arttığına dikkat çeken Tatlı, hem bölgeye girdi açısından hem de iş yönünden üretimin güzel olduğunu belirtti. Tatlı, "Ürettiğimiz domatesler Türkiye'nin 15-20 iline gidiyor. Genelde Türkiye içine gönderiliyor. Kalite olarak çok tutuluyor. Ben genelde domates ekiyorum. İkinci üründe kornişon, salatalık gibi türleri ekiyoruz" dedi.