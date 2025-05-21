Adıyaman'da hububat hasadı başladı: Kuraklık ve don rekolteyi düşürdü

Kuraklık, don ve dolu nedeniyle bu yıl rekoltenin düştüğü hububat tarlalarına biçerdöverler girdi. Adıyaman'da Kuyulu köyünde arpa hasadı yapıldı.

Adıyaman'da 2024 yılında 589 bin dönüm ekili alandan 195 bin ton buğday, 585 bin dönüm ekili alandan ise 192 bin ton arpa elde edilmişti. Bu yıl ise 614 bin dekar buğday, 296 bin dekar arpa ekimi gerçekleşti. Arpa ekili alan azalırken buğday ve nohut ekili alan arttı. Yaşanan kuraklık sonrasında rekoltenin düşük olması bekleniyor. Öngörülen kuraklık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklığa dayalı yeni ürün çeşitleri için demonstrasyon çalışmaları yürütülüyor.