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Adıyaman'da hububat hasadı başladı: Kuraklık ve don rekolteyi düşürdü

Adıyaman'da hububat hasadı başladı: Kuraklık ve don rekolteyi düşürdü

21.05.2025 15:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adıyaman'da hububat hasadı başladı: Kuraklık ve don rekolteyi düşürdü

İklim şartları nedeniyle verimin düştüğü Adıyaman'da hububat hasadı başladı.

Kuraklık, don ve dolu nedeniyle bu yıl rekoltenin düştüğü hububat tarlalarına biçerdöverler girdi. Adıyaman'da Kuyulu köyünde arpa hasadı yapıldı.

Adıyaman'da 2024 yılında 589 bin dönüm ekili alandan 195 bin ton buğday, 585 bin dönüm ekili alandan ise 192 bin ton arpa elde edilmişti. Bu yıl ise 614 bin dekar buğday, 296 bin dekar arpa ekimi gerçekleşti. Arpa ekili alan azalırken buğday ve nohut ekili alan arttı. Yaşanan kuraklık sonrasında rekoltenin düşük olması bekleniyor. Öngörülen kuraklık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklığa dayalı yeni ürün çeşitleri için demonstrasyon çalışmaları yürütülüyor.

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