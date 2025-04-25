Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:07

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:07

Türkiye'nin geçmiş Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in zona hastalığını yaşadığı doktoru tarafından açıklandı. Peki, Zona nedir? Zona hastalığı belirtileri neler? Zona tedavi edilir mi?

ZONA NEDİR?

Gece yanığı olarak da bilinen zona hastalığı, varicella zoster virüsünün cildi ve sinirleri etkileyerek küçük kabarcıklar ve ağrılı deri döküntüleri oluşumuna neden olan viral enfeksiyondur. Zona, su çiçeği hastalığına da neden olan varicella-zoster virüsünden kaynaklanır. Daha önce su çiçeği hastalığı geçiren kişilerde bu virüs dorsal kök ganglionları olarak bilinen, omurilikte ağrı sinyallerinin iletilmesinden sorumlu duyusal sinir hücrelerinde inaktif şekilde yani uykuda kalır.

ZONA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Zona hastalığında ilk belirtiler vücut veya yüzün bir tarafında ortaya çıkan hassasiyet, kaşıntı ve ağrıdır. Ağrı başladıktan sonra içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşen kırmızı döküntüler, ateş, baş ağrısı ve ışığa duyarlılık gibi belirtiler zona hastalığı seyrinde görülen belirtilerdir.

Genellikle vücudun bir bölgesini (lokalize) etkileyen zona belirtileri şunlardır:

Ağrı

Etkilenen bölgede karıncalanma veya yanma hissi

Kaşıntılı kırmızı döküntü

Kabuklanan sıvı dolu kabarcıklar

Ateş

Baş ağrısı

Titreme

Işığa karşı duyarlılık

Yorgun ve tükenmişlik hissi

Belirtiler ortaya çıktıktan sonra döküntü tamamen kaybolması 3-5 haftaya kadar sürebilir. Genellikle 3-4 gün içinde ortaya içi su dolu kabarcıklar ve döküntüler 10 gün içinde kurur. Bu kabuklarda 2-3 hafta içerisinde düşer.

ZONA HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Zona hastalığında erken tanı ve tedavi çok büyük önem taşımaktadır. Zona tedavisi semptomları ve şiddetini baskılamaya ve azaltmaya yöneliktir. Bu yüzden döküntülerin ortaya çıkmasından itibaren ilk 72 saat içerisinde mutlaka antiviral ajan başlanır, yangısal sinir değişikliklerini düzeltmek için B vitamini kompleksleri, yaralar için lokal yara bakım kremleri ve ağrılar için de ağrı kesiciler uygulanır. İstirahat ve iyi beslenme de hastalığın bir an önce bitmesine yardımcı olur.