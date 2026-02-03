Affleck ve Damon’ın yönetmeni mahkemelik oldu: Cinsel saldırı ve darp iddiası

Hollywood, başarılı yönetmen Joe Carnahan hakkında ortaya atılan korkunç iddialarla sarsılıyor. Bir avukat olan 45 yaşındaki Michelle Crosby, 2020 yılında başlayan ve dört yıl süren ilişkileri boyunca yönetmen tarafından sistematik olarak şiddete maruz kaldığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

"KANEPE YASTIKLARIYLA DARBETTİ"

Mahkemeye sunulan dava dosyasındaki ayrıntılar kan donduran cinsten. Crosby, yönetmenle ilişkisinin ilk aşamalarından itibaren şiddetin dozunun arttığını iddia etti. Belgelerde yer alan iddialara göre Carnahan; Crosby’yi Noel ağacına itmiş, boğma teşebbüsünde bulunmuş ve yaklaşık 136 kilogramlık ağırlığını kullanarak genç kadını kanepe yastıkları üzerinden defalarca darbetmiş.

"PİYON OLARAK KULLANILIYORUM" SAVUNMASI

Hakkındaki iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından sessizliğini bozan 56 yaşındaki Joe Carnahan, eski sevgilisinin tüm suçlamalarını reddetti. Ünlü yönetmen, bu iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki süreçte gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

FİLMİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Carnahan’ın yönettiği ve başrollerinde Ben Affleck ile Matt Damon gibi dünya yıldızlarının yer aldığı 'The Rip' filminin bu iddialardan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Sektör kaynakları, bu denli ağır suçlamaların ardından yapım şirketinin ve oyuncuların nasıl bir tavır takınacağını yakından takip ediyor. Hollywood'da #MeToo hareketiyle başlayan "sıfır tolerans" politikasının bu olayda nasıl işleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.