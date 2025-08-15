Afra Saraçoğlu’nun oyunculuğu, Brezilya’da ders konusu oldu!

Henüz 27 yaşında olan Afra Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 2019'da kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu ve 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer almıştı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.2021’de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı.. 2022-2025 yılları Star TV'de yayımlanan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran Şanlı karakterini canlandırdı.

BREZİLYA'DA DERS KONUSU OLDU!

Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan öğrenci sınav ödevi için Afra Saraçoğlu’nun 2019’da yayınlanan “Kardeş Çocukları “dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti.

Hazırladığı analiz raporu profesörün seçtiği en iyi üç çalışma arasına girdi. Üstelik profesör, Afra Saraçoğlu’nun performansından o kadar etkilendi ki, derslerde mimik ve oyunculuk tekniklerini anlatırken sürekli onun sahnelerini öğrencilere örnek olarak gösterdi.