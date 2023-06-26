Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulunacak

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:53

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:53

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le birlikte görüntülenmesiyle gündemde.

Sette başlayan yakınlaşmaları aşka dönen ikili tatil kareleriyle konuşulurken bu süre zarfında çok sayıda çirkin yorum alan Afra Saraçoğlu harekete geçti. Afra Saraçoğlu’nun menajeri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle ile alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.