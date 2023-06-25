HKP'den TÜGVA'daki taciz skandalı hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:46

Güncelleme: 25.06.2023 - 17:46

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA’da taciz skandalı ortaya çıktı. 2016 yılında TÜGVA’nın Iğdır İl Temsilciliğini yürüten Ebubekir Öztürk, MİT’çi olduğunu söyleyerek ilahiyat fakültesindeki çok sayıda kadın öğrenciyi kandırdı ve taciz etti. Tacizin yazışmaları, ses kayıtları olsa da ‘TÜGVA zarar görmesin’ diye soruşturma bile açılmamıştı. Halkın Kurtuluş Partisi, TÜGVA’daki taciz skandalını yargıya taşıdı.

HKP’DEN 3 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları; TÜGVA Kurucusu Bilal Erdoğan, Eski TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Eski TÜGVA Iğdır İl Temsilcisi Ebubekir Öztürk’ün “şantaj”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “görevi kötüye kullanma”, “suçu bildirmeme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarını işlediklerini belirterek Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları dilekçede, TÜGVA yöneticileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.



[HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı]



“ORTAÇAĞCI GERİCİLERİ YARGILAYACAĞIZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, şunları kaydetti:

“Saygıdeğer halkımız; Ne yazık ki ülkemiz AKP’giller’in iktidara geldiği tarihten bu yana çok daha fazla ortaçağcı gericiliğin kıskacı içindedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Birinci Kuvayimilliyecilerin bizlere miras bıraktığı laiklik ilkemiz her geçen gün çok daha fazla ayaklar altına alınmıştır. Ülkemiz tarikat ve cemaatlerin işgal ettiği bir alana dönüşmüştür. Gençlerimizin önemli bir bölümü bu tarikat ve cemaatlerde her türlü sömürü altındadır. TÜGVA’daki taciz skandalına imza atan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız. Laikliğe, gençlerimize sonuna kadar sahip çıkıp koruyacağız. Hiçbir tarikatın, hiçbir cemaatin gençlerimizi tuzağa düşürmesine, ağlarına düşürmesine izin vermeyeceğiz. Er geç tüm bu suçları işleyen ortaçağcı gericileri yargılayacağız. Onların vakıflarını, tarikatlarını ve cemaatlerini kapatacağız. Buna inancımız tamdır.”