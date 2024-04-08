Afrika kıtasını 352 günde boydan boya koştu
Bir yıldan kısa bir süre önce Güney Afrika'dan yola çıkan Russ Cook, destansı yolculuğuna son vermek için nihayet Pazar günü Tunus kıyılarına ulaştı.
İngiliz Russ Cook isimli gezgin, Afrika’da 352 günde 16 bin kilometre yol kat ederek kıtayı boydan boya koştu. Cook yolculuğu ile ilgili olarak, “Afrika'nın tamamını koşan ilk insan görevi tamamlandı" dedi.
Russ Cook, Güney Afrika'dan başladığı yolculuğunu dün Tunus’ta düzenlenen bitiş çizgisi kutlamasıyla tamamladı.
Yolculuğunu sosyal medyada anbean paylaşan Cook, 352 gün boyunca koşarak 16 bin kilometre yol kat ettiğini ifade etti. Cook yolculuğu boyunca Namibya, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya, Benin, Togo, Gana, Fildişi Sahili, Gine, Senegal, Moritanya ve Cezayir'den geçti.
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