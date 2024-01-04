Afyon’da yetiştiriliyor Eskişehir’de satılıyor: Haftada bir gün geliyor ! Marul gibi yiyorlar...

Afyon’da yetiştiriliyor Eskişehir’de satılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:52
Afyon’da yetiştiriliyor Eskişehir’de satılıyor: Haftada bir gün geliyor ! Marul gibi yiyorlar...
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Güneyik bitkisinin Afyon Sandıklı’da başlayan yolculuğu Eskişehir’de son buluyor.

Afyon otu olarak bilinen Güneyik bitkisi, daha çok sirke ve limon ile yufkanın içine sarılarak yeniyor. Salatasının da yapıldığı besleyici değeri yüksek olan sebzenin uykusuzluğa iyi geldiği ifade edilirken, anne sütünü de arttırdığı söyleniyor.

“MARUL GİBİ YİYORLAR”

Genellikle Güneyik bitkisini eskilerin, yaşlı insanların, tükettiğini dile getiren Hüseyin Tuna, “Marul gibi yiyorlar. Çok şifalı bir şey. Bizler afyon otunu yufkanın içine sarıp tüketiyoruz. Haftada bir Eskişehir'e geliyor ve iki günde bitiyor” diye belirtti.

 


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