Afyonkarahisar'da hasat başladı: Kilosu 10 lira

Hasadı yapılan balkabaklarının kilogram fiyatının bu yıl 10 ile 15 lira arasında değiştiği kaydedildi.

Özellikle kış aylarında tüketimi artan balkabaklarının pazara sunulmasıyla birlikte hem üretici hem de tüketiciler hareketli günler yaşıyor.

Şuhut ilçesinde üretici Mustafa Keskin, bu yıl ekimini yaptığı yaklaşık 7 ton balkabağının hasadına başladı.

İlçe merkezindeki tarlasında hummalı bir çalışma yürüten Keskin, verimin düşük olmasına rağmen fiyatlardan memnun olduğunu belirtti. Keskin "Kabaklarımızı yetiştirdik ve hasadına başladık. Şuhut ilçemiz kışın vazgeçilmezi olan kabak tatlısıyla meşhurdur.

Bugün biz kabak hasadına başladık ve depolarımıza çekiyoruz şu anda. Geçen seneye göre düşük ama bu sene tarlada 7-8 ton kabağımız olmuştur. Tarlada şu anda fiyatlar 10-15 TL arasında değişiyor. Şu anda elimde gördüğünüz bu kabak 60 ile 100 TL arasında değişiyor. Kabak alacak kişinin dilim olmasına dikkat etmesi lazım. Kabağın içinin rengini almış olması lazım. Kabak bu şekilde beyaz olması lazım ve yeşile dönmemesi lazım" dedi.