'Ağır Yaşamlar' programının yıldızı yaşamına son verdi
TLC'de yayınlanan ülkemizde de çok izlenen Dr. Nowzaradan'ın zayıflama ameliyatlarını konu alan "Ağır Yaşamlar" programına katılan Destinee Lashaee, hayatını kaybetti. Yıldız ismin intihar ettiği düşünülüyor.
Türkiye'de de geniş izleyici kitlesine sahip olan "Ağır Yaşamlar" programına katılan Destinee Lashaee, yaşamını yitirdi. 2019 yılında 330 kilo ağırlığında olan Lashaee hayatına devam edebilmek için Jonathan Nowzaradan'dan yardım istemişti.
Destinee'nin erkek kardeşi Wayne Compton, Destinee Lashaee'nin ölümünü doğruladı. Kardeşinin yaşamına son verdiğini söyleyerek, "Üzgünüm kardeşim, seni olduğun gibi kabul ediyorum, seninle gelen her kusuru kabul ediyorum. Başka çaren olmadığını hissettiğin için üzgünüm, başka seçeneğin olmadığını hissettiğin için üzgünüm" dedi.
Genç kadının ölmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Lashaee, "Gözyaşlarımla çevrili olsaydım okyanusta yüzerdim" ifadelerine yer verdi.
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