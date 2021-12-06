'Ağız kokusu depresyona sürüklüyor'
Dr. Diş Hekimi Murat Aydın, ağız kokusu olan bireylerde çok daha fazla anksiyete ve depresyona rastladıklarını söyledi.
Dr. Diş Hekimi Aydın, Adana Diş Hekimleri Odasınca düzenlenen "Ağız ve Nefes Kokusu" konulu konferansta konuştu.
Yaklaşık bin 200 kişide depresyon ölçümleri yaptığını vurgulayan Aydın, “Ağız kokusu olan bireylerde çok daha fazla anksiyete ve depresyona rastladık. Ağız kokusunun en önemli sebepleri kirli olan ve fırçalanmayan dil, yumuşak diş fırçası kullanmak, diş eti iltihabı bulunması, ağızdan solumak, alkol ve alkollü gargara kullanmaktır" dedi.
"DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR"
Dünyada ve Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünü ilgilendiren ağız kokusunun tıp ve diş hekimliği fakültelerinde büyüteç altına alınarak daha derin irdelenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Aydın, "Çünkü ağız kokusu toplumu depresyona sürüklemektedir" diye konuştu.
Dr. Aydın ayrıca halkın yumuşak fırçayı terk etmesi, dil fırçalama alışkanlığı kazanması, alkolsüz, antiseptiksiz ve çinkolu ürünler kullanması gerektiğini kaydetti.
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