Hrant Dink, her yıl olduğu gibi bu yıl da vurulduğu yerde, eski Agos Gazetesi önünde anılacak. Peki, Agos Gazetesi ne zaman kuruldu, sahibi kim? Agos ne demek?

AGOS GAZETESİ NE ZAMAN KURULDU, SAHİBİ KİM?

Türkiye'deki Ermeni toplumunun Türkçe ağırlıklı ilk gazetesi olarak 5 Nisan 1996'da yayımlanmaya başladı. Gazetenin temeli Luiz Bakar, Hrant Dink, Harutyun Şeşetyan ve Anna Turay'dan oluşan bir girişimci kurul tarafından atıldı. Ancak Hrant Dink kısa sürede gazetenin genel yayın yönetmeni ve fikir önderi olarak ön plana çıktı.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Sebat Apartmanı'nda yer alan gazete binası önünde gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürüldü. Bu olay dolayısıyla oluşan toplumsal tepkiler, gazetenin daha yaygın bir kesim tarafından tanınmasına ve tirajının artmasına yol açtı. Cinayetin ardından gazetenin genel yayın yönetmenliğini Etyen Mahçupyan üstlendi. 2010 yılında ise görevi Rober Koptaş'a devretti. 29 Ocak 2015'te yayımlanan sayı ile Koptaş görevinden ayrıldı ve yerine Yetvart Danzikyan geldi.

Hrant Dink'in vefatından sonra ülke genelinde dağıtımda olan gazetenin tirajı 6000'e ulaşmıştır. Gazete, dört sayfası Ermenice olmak üzere 24 sayfa olarak yayımlanmaktadır. Kirk adıyla aylık bir kitap eki vermektedir. Her Cumartesi 09:00-10:30 arasında Açık Radyo'da Radyo Agos adıyla bir program yapmaktadırlar.

3 Haziran 2015 tarihinde gazetenin 1000. sayısı yayımlandı.

Gazete, Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü sahibidir.

AGOS NE DEMEK?

Agos, İstanbul merkezli yayımlanan Türkçe-Ermenice haftalık gazetedir. İsmi, Ermenice "tohum atmak veya fidan dikmek için açılan oyuk, evlek" anlamına gelmektedir