Ağrı'da buğday hasadı başladı: 550 ton rekolte bekleniyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:55

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:55

Ağrı'da, bul yıl 1 milyon 750 bin dekar alana çiftçilerin alın teriyle ekilen buğdaylar hasat edilmeye başlandı. Tutak ilçesine bağlı Yukarı Özdek köyündeki çiftçilerle hububat hasadına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, bu yıl beklenen verimin geçen yıla göre arttığını ve bu yıl 1 milyon 750 bin dekar alanda 550 bin ton üretim hedeflediklerini ifade etti.

Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olmasından gurur duyduğunu belirten Vali Mustafa Koç, çiftçilerin özverisi ve gayretiyle bu yılki verimin arttığını ve 550 bin ton üretim hedeflediklerini söyleyerek, “Bugün Ağrı ilimizin, güzel ilçesi Tutak Yukarı Özdek köyündeyiz. Aslında Ağrı'mızda tarımla alakalı değişik sektörlerde hasat başlamıştı. Yağışlardan dolayı biraz gecikmiş olsa da hububat hasadımızda başlamış oldu. Biz de bu kapsamda hem çiftçilerimize hayırlı olsun demek, hem bereketli olsun demek için onları ziyaret ettik hasatlarına ortak olduk. Demin de ifade ettik; Ağrımız, biz bununla her ortamda gurur duyuyoruz" dedi.