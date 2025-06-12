Yazar Ahmet Altan’ın eşi Gülnur Altan, hayatını kaybetti. Altan’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Peki, Ahmet Altan'ın eşi Gülnur Altan kimdir? Gülnur Altan neden öldü?

GÜLNUR ALTAN KİMDİR?

Gülnur Altan, hayata gözlerini yumdu. Sanat ve medya çevrelerinde tanınan bir isim olan Altan, ünlü tiyatro oyuncusu Bülent Bilgiç’in kız kardeşi olarak da biliniyordu. Ailesi, Türkiye’nin tanınmış köklü ailelerinden biri olan Akmeşe Bilgiç Ailesi’ne dayanıyor. Gülnur Altan ve Ahmet Altan'ın, Kerem ile Sanem adında iki çocuğu bulunmaktadır.

UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYORDU

Gülnur Altan, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavileri devam ederken, durumu son günlerde ağırlaşmıştı. Altan, bugün hayata veda etti. Cenazesinin, yarın ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla İstanbul’da toprağa verileceği bildirildi.