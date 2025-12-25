Ahmet Gülüm kimdir? Ahmet Gülüm neden gözaltına alındı?

Ahmet Gülüm, futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AHMET GÜLÜM KİMDİR?

Ahmet Gülüm,1961 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi ve Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü bitirip işletme yönetimi yüksek lisansı yaptı.

AHMET GÜLÜM'ÜN SPOR YAŞAMI

Galatasaray’da voleybol oynadığı on yılın dokuzunda takım kaptanlığı yaptı ve üç kez üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Genç, A, ordu ve üniversite takımlarında 158 kez milli takım forması giydi. Kaptanlığını üstlendiği milli takımlarla uluslararası dereceler kazandı. Milliyet’in 1984 Yılın Sporcusu anketinde voleybol branşından ilk ferdi aday oldu. Aktif spor hayatı sonrasında Türkiye’ye plaj voleybolunun gelmesini ve dünya serileri gibi büyük organizasyonların yapılmasını sağladı.

1998’de Fanatik ve Zaman, 1999’da Milliyet tarafından yılın spor adamı seçildi.

AHMET GÜLÜM'ÜN YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Plaj Voleybolu Dünya Konseyi üyeliği, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türk Voleybol Vakfı başkanlıkları yaptı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Marketing Komisyonu’nu kurdu ve ilk başkanı oldu. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Marketing Komisyonu başkan yardımcılığında bulundu. Döneminde Türkiye 25 sayılık sistemi dünyada ilk uygulayan ülke olarak tarihe geçti. 2001 yılında spor odaklı pazarlama iletişimi ajansı olan Sportsnet’i kurdu. 2006 yılında spor kanalı D Spor’u kurdu. Ardından alternatif branşları yayınlayan olimpik spor kanalı sportstv ve sportstvkadın’ı hayata geçirdi. TRT Spor Yıldız kanalının kuruluşunda aktif rol aldı ve içeriğin futboldan uzak durarak alternatif sporlardan oluşmasını sağladı.

Sportsnet Group ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu projesini hayata geçirdi. Aynı üniversitede Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.

Ahmet Gülüm'ün 2025 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başkanı seçildi.

AHMET GÜLÜM'ÜN KİTAPLARI

Bir Top Yeter, Panoda Yer Yok ve Spor Odaklı Pazarlama İletişimi, Sporcu Eskisi isimli kitapları var.