Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı videoyla ilgili paylaşıma soruşturma

3.02.2026 12:25:00
Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı eski bir videoyu yeniymiş gibi paylaşarak sosyal medyada algı oluşturmaya çalışan şüpheli Ü.B. hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliyi "Türk milletini ve devlet kurumlarını aşağılama" suçuyla mercek altına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı video içeriğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldı.

Görüntünün 4 yıl öncesine ait olduğu, Ü.B'nin (30) görüntüyü yeniymiş gibi paylaşarak yorum yaptığı belirlendi.

Şüpheli Ü.B. hakkında savcılık tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada son dönemde yeniden gündem olan videoda Ahmet Mümtaz Taylan Tarlabaşı'nda çay için bir çay ocağına yönelirken, çay ocağındakilerden, 'Kameraları kapatın, hayır abi gelmeyin' cümleleri duyuluyor. Bunun üzerine ünlü oyuncu ve ekip arkadaşları çay ocağına girmek yerine, yoluna devam ediyor.

