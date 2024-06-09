Ahmet Selim Kul kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe’nin mevcut Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım Habertürk TV’de canlı yayına çıktı. Bu canlı yayının moderatörlüğünü ise Ahmet Selim Kul üstlendi. Peki, Ahmet Selim Kul kimdir, kaç yaşında ve nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:17
Ahmet Selim Kul kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Abone Ol google-news

Fenerbahçe’nin başka adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın Habertürk’te konuk olduğu programın moderatörü Ahmet Selim Kul oldu. Peki, Ahmet Selim Kul kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AHMET SELİM KUL KİMDİR?

Ahmet Selim Kul Habertürk'ün Fenerbahçe muhabiri görevinde bulunuyor. Kul'un resmi görevi ise Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı olarak geçiyor. Kul, sarı-lacivertli kulüple ilgili güncel gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor. Fenerbahçe'nin transfer dedikodularından antrenman bilgilerine, oyuncu durumlarından maç öncesi kadrolarına kadar birçok konuda detaylı bilgi veren Kul, Habertürk'ün yanı sıra sosyal medya hesapları aracılığıyla da bu bilgileri aktarıyor.


Ahmet Selim Kul haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Salih Tanrıkulu kimdir? Salih Tanrıkulu Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu kaç yaşında, nereli?

Salih Tanrıkulu kimdir? Salih Tanrıkulu Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu kaç yaşında, nereli?
Yunus Arıncı kimdir? Görevden alınan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı kaç yaşında, nereli?

Yunus Arıncı kimdir? Görevden alınan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler