Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:28

Güncelleme: 07.06.2024 - 00:28

Açıklanan Resmi Gazete'de görevden alınan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Yunus Arıncı kimdir? Görevden alınan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı kaç yaşında, nereli?

YUNUS ARINCI KİMDİR?

20 Mart 1975 tarihinde Ordu İli Kumru İlçesinde 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kumru’da aldı. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK’ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan Yunus ARINCI, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Pek çok Uluslararası ve ulusal toplantılarda ülkemiz adına sunumlarda bulunmuş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesine Başkanlık yapmış, Ülke gündemini yakından ilgilendiren soruşturmalara imza atmıştır. 31 Ekim 2016 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Yunus ARINCI, evli ve 3 çocuk sahibidir.