Ahmet Ümit’ten Kadir İnanır’ı ağlatan roman itirafı

Gazeteci Şirin Sever ve şef Memet Özer’in hazırlayıp sunduğu Lafla Karışık programının bu haftaki konuğu, ünlü yazar Ahmet Ümit oldu.

Programda samimi açıklamalarda bulunan Ümit, usta oyuncu Kadir İnanır ile yaşadığı duygusal bir anısını paylaştı:

“Gece 23.30’da telefonum çaldı, açtım; Kadir Abi. ‘Alo Ahmet?’ dedi. Burnunu çekiyor, sesi titriyor. ‘Ne oldu abi, rahatsız mısın?’ dedim. ‘Ağlıyorum’ dedi. ‘Oğlum, ne yazmışsın Nevzat’la Evgenia’nın aşkını, çok dokundu bana ya’ dedi. Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’ni okumuş, ağlamış. Kadir Abi çok duygusal, çocuk kalpli bir insandır.”

Ahmet Ümit, 15’i roman olmak üzere 26 kitabının bulunduğunu, eserlerinin 37 dile çevrildiğini belirtti.

Kendisine yöneltilen “Kitaptan zengin olan nadir yazarlardan birisiniz diyebilir miyiz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tek değilim, birkaç kişi daha var ama isimlerini söylemeyeyim. Ama şunu ekleyeyim; ben şanslı bir yazarım. Hatta Avrupa’da en çok okunan yazar olabilirim. Son kitabım Yırtıcı Kuşlar Zamanı 300 bin baskı yaptı.”