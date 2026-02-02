Ahu Aysal Kerimoğlu, eski eşi Ünal Aysal'ın borç sürecinde Kuruçeşme'deki otelini devretmesine ilişkin olarak, "3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Peki, Ahu Aysal kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahu Aysal ne iş yapıyor?

AHU AYSAL KİMDİR?

Ahu Aysal, 1957’de İstanbul’da doğdu. Babası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji bölümünün kurucusu Prof. Dr. Sebahattin Kerimoğlu, annesi Meryem Nimet Kerimoğlu’dur. İlk öğrenimini İstanbul Şişli Terakki’de yaptıktan sonra İngiltere’ye giderek Eastborne College’e devam etti. Okul yıllarında tanıştığı Ünal Aysal’la dünya evine giren Ahu Hanım daha sonra eşiyle birlikte eğitimlerine İsviçre’de Neuchatel Üniversitesinde devam ettiler. Eşinin işi dolayısıyla da Belçika’ya yerleştiler. Ahu Aysal, Türkiye ‘de turizm işine ilk olarak 1985 yılında atıldı. Antalya Kemer’de ilk tatil köyü olan Club Salima’yı kurdu. 1999 yılında yine Kemer’de Türkiye’nin ilk Thalassoterapi Merkezi’ni de içinde bulunduran Ma Biche Oteli’nin projesine başlayan Ahu Aysal, 2002 yılında tesisi hizmete geçirdikten sonra işletmeyi kiraladı.Ahu Hanım 2002’de İstanbul’a gelerek aile şirketi olan Unit Turizm Yatırımları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı yıl Kuruçeşme’de eski Muhsinzade Yalısı’nın da bulunduğu araziyi satın alan Aysal, yalıyı aslına uygun olarak yeniden inşa ettirerek 2006’da hayalindeki Hotel Les Ottomans’ı işletmeye açtı. Ahu hanımın halen Genel Müdürlüğünü yapmakta olduğu otel ‘Feng Shui’ konseptine uygun olarak tasarlandı ve sertifikalandırdı.Bir çok ödül alan Hotel Les Ottomans’ın kurucu ve yöneticisi Ahu Aysal 2007’de Ekonomist dergisi tarafından ‘ Yılın Kadın Girişimcisi’ seçildi. Ahu hanım SKAL International, TUROB (Türkiye Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği), TURYİD (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği), KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), ÖZBİ (Türkiye Özel Belgeli, Özel Nitelikli Ve Butik Otelciler-Turistik İşletmeciler Birliği Derneği) ve TYD (Turizm Yatırımcıları Derneği) üyesidir.Bir çok başarıya imza atmış olan Ahu Aysal, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Antalya’da bir anaokulu ve bir düğün salonu yaptırmış ve kendisine ait Volkswagen model Klasik Otomobili Rahmi Koç Müzesinde sergilenmek üzere Müzeye bağışlamıştır.