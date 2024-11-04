Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: 'Dayanamıyorum artık'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:09

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:09

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden sanatçı, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ahu Tuğba'nın ölümüyle büyük bir acı yaşayan kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Calvin, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Anne, çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun vefatı, Türk sinema dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.