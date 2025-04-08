Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında nafaka krizi vardı: Oğulları da dahil oldu!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:30

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:33

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında nafaka konusunda yaşanan sıkıntılar, yeniden gündeme geldi. Yılmaz, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam ederken, Ahu Yağtu’ya ise 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti. Ancak Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmiş, fakat mahkeme bu talebi reddetmişti.

AHU YAĞTU’DAN NAFAKA AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, Hakan Gence'ye verdiği açıklamada, nafaka konusunda sessizliğini bozdu. Yağtu, nafakanın yalnızca oğluna yönelik olduğunu ve bu durumun kendisiyle ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:



"Kiraların ve çalışanların maaşlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda nafaka, sadece bu gibi masrafları karşılıyor. Boşanma aşamasında her şey kararlaştırıldı, mahkeme de bir değişikliğe gerek görmedi. Bu konu, magazin dünyasında konuşulduğu için gündeme geldi, yoksa kişilerin merakı bu değil. Her zaman para kazanma konusunda, ayaklarımın üstünde durma niyetimi ve varlığımı gösteriyorum. Önemli olan çocuğun iki tarafta da kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissetmesi. Baba evinde ve anne evinde çok farklı standartlar olması çocuklar açısından hoş bir durum değil."

OĞLU İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BELİRTTİ

Ahu Yağtu, nafaka konusunda mahkemeye gitmekten kaçındığını ve Yargıtay aşamasında bile anlaşma sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Yağtu, oğlu Kemal’in durumu idrak etmeye başladığı için endişelenmeye başladığını belirtti:



"Oğlum bu durumu idrak edecek yaşa geldi ve hayat standardımızın düşüp düşmeyeceği konusunda endişe yaşadı. Bu duyguları yaşatmak hiç hoş değil. Tabii o kadar yanlış yansıtıldı ki, sanki çocuk doğurdum ve ömür boyu bu parayı alacağım gibi bir algı oluştu."