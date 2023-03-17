Aile Bakanlığı 'Vişnenin Cinsiyeti' kitabını 'muzır' ilan etti

Ünlü yazar Jeanette Winterson’un ‘Vişnenin Cinsiyeti’ adlı romanı çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:24
Aile Bakanlığı 'Vişnenin Cinsiyeti' kitabını 'muzır' ilan etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, cinsiyet kutuplaşmaları ve cinsel kimlik konularını eleştirel bir bakış açısıyla ele alan yazar Jeanette Winterson'ın 'Vişnenin Cinsiyeti' romanını "muzır" ilan etti.

Sansür haberini, Frankeştayn Kitabevi kurucusu Ayşe Tümerkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

"POŞETE GİRMESİ KARARLAŞTIRILMIŞ"

Duvar'ın aktardığına göre; Tümerkan paylaşımında, "Sansürün her türlüsüne karşıyız. Jeanette Winterson’un kitabı Vişnenin Cinsiyeti muzır neşriyat sayılmış ve ‘poşete girmesi' kararlaştırılmış" ifadelerini kullandı.

Kitabın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından '18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna' karar verildi. 

Karara göre kitap ‘içi görülmeyen zarf veya poşet içinde’ satılabilecek. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ve ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim olmayacak. 


Vişnenin Cinsiyeti Kitap aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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