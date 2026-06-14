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Ajda Pekkan'dan sahnede 'yalnızlık' itirafı

Ajda Pekkan'dan sahnede 'yalnızlık' itirafı

14.06.2026 16:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ajda Pekkan'dan sahnede 'yalnızlık' itirafı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Ankara konserinde şöhretin getirdiği yalnızlıktan söz ederek hayranlarına duygusal bir itirafta bulundu. Ünlü sanatçı, “Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz” sözleriyle dinleyicilerine teşekkür etti.
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Başkentte sevenleriyle bir araya gelen ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sahnede hayranlarına "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz" dedi.

Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi.

'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

"O KADAR YALNIZIM Kİ..."

Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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