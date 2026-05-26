Ajda Pekkan tek bir öğününe 43 bin lira ödedi: Yediği yemek gündem oldu

Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bu kez şarkılarıyla değil ödediği hesapla gündeme geldi. Yeşilköy'deki lüks bir restoranda yemek yiyen Pekkan, 43 bin lira hesap ödedi.

Sosyal medyada, restoran tarafından paylaşılan videoya göre Ajda Pekkan 'Tütsülü Asado' siparişi verdi.

8 SAAT BOYUNCA MEŞE ODUNU ATEŞİNDE PİŞTİ

Yemek, ünlü şarkıcıya servis edilirken asadonun da yaklaşık 8 saat boyunca meşe odunu ateşinde piştiği söylendi.

Pekkan'ın ödediği ücret kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.